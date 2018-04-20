Полуфинал Кубка Федерации Франция — США откроется встречей Пармантье — Стивенс

В Экс-ан-Провансе (Франция) состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Франции и США. 21 апреля первыми на корт выйдут Полин Пармантье и действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс. Затем сыграют Кристина Младенович и Коко Вандевей.

22 апреля состоятся матчи Кристина Младенович — Слоан Стивенс, Полин Пармантье — Коко Вандевей, а также парная встреча Кристина Младенович / Аманден Эсс — Мэдисон Кис / Бетани Маттек-Сэндс.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.