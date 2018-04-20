Теннисный стадион в Базеле не станут называть в честь Федерера

Обновлённый теннисный стадион в Базеле St. Jakobshalle Arena не будет носить имя второй ракетки мира Роджера Федерера. Соответствующее решение было принято в ходе голосования в местном муниципалитете, сообщает Tennis World USA со ссылкой на советника Мартину Бернаскони.

Обновлённая арена, рассчитанная на 10 тыс. мест, откроется в октябре 2018 года. Надаль, являющийся уроженцем Базеля, выиграл 20 турниров «Большого шлема». Также он является восьмикратным победителем турнира в Базеле.

В честь Федерера названы улицы в Биле (Швейцария) и Галле (Германия).