Мугуруса сыграет с Гонсалес в 1-й день матча Испания — Парагвай в КФ

В Мурсии (Испания) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Испании и Парагвая. 21 апреля первыми на корт выйдут Карла Суарес-Наварро и Вероника Сепеде-Ройг. Затем сыграют двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса и Монсеррат Гонсалес.
22 апреля состоятся матчи Гарбинье Мугуруса — Вероника Сепеде-Ройг, Карла Суарес-Наварро — Монсеррат Гонсалес и парная встреча Георгина Гарсия Перес / Мария-Хосе Мартинес-Санчес — Вероника Сепеде-Ройг / Монсеррат Гонсалес.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.