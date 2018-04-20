Вавринка: не жалею, что играл в январе после травмы

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал собственное решение отказаться от ряда турниров после возвращения на корт в январе.

«Да, я не жалею о принятом решении. С медицинской точки зрения мне было важно посмотреть на работу колена в боевых условиях. Это причина, по которой я полетел в Софию (Болгария) и играл там на турнирах на протяжении трёх недель. К сожалению, такие травмы, которые лечатся серьёзными операциями, требуют много времени на восстановление.

Ничего не поделать. Это тоже жизненный опыт. Привычный для меня ритм жизни, который у меня был на протяжении 15 лет, полностью нарушился. Мне приходилось посвящать целые дни тренировкам и физиотерапии. С психологической точки зрения это сильно выматывает», — цитирует Вавринку Le Temps.