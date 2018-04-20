Крофт: поведение А. Зверева не выдерживает никакой критики

Экс-первая ракетка Великобритании и известный теннисный эксперт Аннабель Крофт раскритиковала немца Александра Зверева за его поведение в матче третьего круга на турнире в Монте-Карло. Уроженец Гамбурга в ходе игры с Яном-Леннардом Штруффом пнул рекламный щит, а затем оскорбил одного из болельщиков и плюнул в его сторону.



«На протяжении всего матча Зверев изрядно нервничал. Его поведение, включая плевок в адрес болельщика, — отвратительная вещь. Александр должен держать себя в руках. Ему необходимо изменить поведение, которое не выдерживает никакой критики», — цитирует Крофт Daily Express.



Сегодня, 20 апреля, Зверев празднует 21-й день рождения. За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло он поспорит с французом Ришаром Гаске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.