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Стосур: каждое выступление в Кубке Федерации дарит незабываемые эмоции

Стосур: каждое выступление в Кубке Федерации дарит незабываемые эмоции
Теннис / Кубок Федерации

Австралийская теннисистка Саманта Стосур рассказала, какое значение для неё имеет выступление в Кубке Федерации.

«Я провела немало матчей в составе сборной Австралии. Возможно, дело в преклонном возрасте, хотя я всегда с удовольствием защищаю честь национальной команды. Это то, чем может гордиться любой теннисист. Каждое выступление в Кубке Федерации дарит незабываемые эмоции», — цитирует Стосур официальный сайт турнира.

Сборная Австралии проведёт матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Нидерландов. Игры пройдут 21-22 апреля в Вуллонгонге (Австралия).

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