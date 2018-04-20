Стосур: каждое выступление в Кубке Федерации дарит незабываемые эмоции

Австралийская теннисистка Саманта Стосур рассказала, какое значение для неё имеет выступление в Кубке Федерации.



«Я провела немало матчей в составе сборной Австралии. Возможно, дело в преклонном возрасте, хотя я всегда с удовольствием защищаю честь национальной команды. Это то, чем может гордиться любой теннисист. Каждое выступление в Кубке Федерации дарит незабываемые эмоции», — цитирует Стосур официальный сайт турнира.



Сборная Австралии проведёт матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Нидерландов. Игры пройдут 21-22 апреля в Вуллонгонге (Австралия).