Шарапова прокатилась с бывшим автогонщиком Уэббером на жёлто-чёрном «Порше»

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала совместную фотографию с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером. 41-летний австралиец прокатил 31-летнюю спортсменку на автомобиле марки «Порше» жёлто-чёрного цвета. Ранее они неоднократно принимали участие в рекламных акциях автомобильного концерна.
Уэббер с 2014 по 2016 год выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Марк и Мария являются послами «Порше», Уэббер выступал в WEC за команду немецкого производителя.
Шарапова в настоящий момент занимает 42-е место в рейтинге WTA. На следующей неделе она выступит на грунтовом турнире в Штутгарте (Германия).
Фотографии доступны в «твиттере» Марии Шараповой.
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