Видеообзор матча Надаль — Тим в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях разгромив представителя Австрии Доминика Тима (5) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Первая ракетка мира совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований в Монте-Карло Надаль поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (4).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.