Надаль: надеюсь, что Маррей вернётся в строй как можно скорее

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль отметил, что дал несколько советов британцу Энди Маррею, который в начале года перенёс операцию на повреждённом бедре. Возвращение шотландца в строй должно состояться в ходе травяного сезона.



«Две недели назад мы беседовали с Энди по телефону относительно его травмы. Не хочу делиться с вами нюансами, поскольку это будет несправедливо по отношению к Маррею. Я рассказал ему, что помогло мне. Ситуация Энди напоминает то, что произошло со мной. Я был травмирован и при этом до определённого момента не чувствовал улучшений. Это очень тяжело. Но рано или поздно всё изменится в лучшую сторону.



Надеюсь, что Маррей вернётся в строй как можно скорее, он очень важен для тура. Возможно, у него возникнут проблемы в первых матчах после возвращения, но Энди не забыл, как играть в теннис. Если он будет здоров, то сможет бороться за высокие позиции», — цитирует Надаля Yahoo Sports.



Надаль (1) вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Его следующим соперником будет болгарин Григор Димитров (5).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.