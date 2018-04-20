Мельникова и Кудерметова узнали соперниц по квалификации турнира в Штутгарте

Состоялась жеребьёвка квалификационной стадии турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), информирует пресс-служба соревнований.
В отборочных соревнованиях примут участие две представительницы России. Марина Мельникова в стартовом поединке встретится с украинкой Даяной Ястремской. Первой соперницей Вероники Кудерметовой будет чешская теннисистка Петра Крейсова. Лидер квалификационного посева, француженка Ализе Корне, сыграет с представительницей Чили Даниэлой Сегель.
Турнир в Штутгарте пройдёт на грунтовом покрытии с 21 по 29 апреля. В основную сетку соревнований заявлены три россиянки: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Мария Шарапова.
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