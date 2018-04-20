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Бушар сыграет с Бондаренко в первый день матча Кубка Федерации Канада — Украина

Бушар сыграет с Бондаренко в первый день матча Кубка Федерации Канада — Украина
Теннис / Кубок Федерации

В Монреале (Канада) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Канады и Украины.

21 апреля первыми на корт выйдут Франсуаза Абанда и Леся Цуренко, затем Эжени Бушар встретится с Катериной Бондаренко. 22 апреля состоятся матчи Эжени Бушар Леся Цуренко, Франсуаза Абанда Катерина Бондаренко и парная встреча Бьянка Андрееску/Габриэла ДабровскиКатерина Бондаренко/Ольга Савчук.

Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации встретится с Латвией в Ханты-Мансийске (21-22 апреля).

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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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