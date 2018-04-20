Соболенко: с удовольствием защищаю цвета сборной Беларуси в Кубке Федерации

Белоруска Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со Словакией. Игры пройдут 21-22 апреля.



«Очень приятно вернуться в сборную Беларуси. Кубок Федерации приносит невероятные эмоции, мы всегда с удовольствием защищаем цвета национальной команды. Выступление в этом турнире помогло мне адаптироваться к игре c лучшими теннисистками, я стала верить в собственные силы. На предыдущей неделе мне удалось добраться до финала в Лугано. Я приехала в сборную в прекрасном настроении», — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.



Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации встретится с Латвией в Ханты-Мансийске (21-22 апреля).