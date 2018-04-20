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А. Зверев отпраздновал 21-летие выходом в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

А. Зверев отпраздновал 21-летие выходом в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира в Монте-Карло. Третий номер посева одержал волевую победу над французом Ришаром Гаске со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут. Зверев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и 9 раз взял чужую подачу. На счету Гаске 1 эйс, 2 двойные ошибки и 10 упущенных брейк-пойнтов.

В полуфинале Зверев, которому 20 апреля исполнился 21 год, будет играть с японцем Кеем Нисикори, ранее обыгравшим хорвата Марина Чилича.

Монте-Карло 2018. 1/4 финала
20 апреля 2018 года, пятница. 19:15 МСК
Ришар
Гаске
Александр
Зверев
6:4 2:6 5:7
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