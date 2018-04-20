А. Зверев отпраздновал 21-летие выходом в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира в Монте-Карло. Третий номер посева одержал волевую победу над французом Ришаром Гаске со счётом 4:6, 6:2, 7:5.



Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут. Зверев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и 9 раз взял чужую подачу. На счету Гаске 1 эйс, 2 двойные ошибки и 10 упущенных брейк-пойнтов.



В полуфинале Зверев, которому 20 апреля исполнился 21 год, будет играть с японцем Кеем Нисикори, ранее обыгравшим хорвата Марина Чилича.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.