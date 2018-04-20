Маттек-Сэндс: безумно жаль, что я пропустила прошлогодний финал КФ

Американка Бетани Маттек-Сэндс рассчитывает помочь своей сборной в полуфинальной встрече Мировой группы Кубка Федерации с Францией. Команда США является действующим победителем турнира.



«Я не принимала участие в прошлогоднем финале, который увенчался победой сборной США. Конечно, мне очень хотелось помочь своим товарищам по команде. Я наблюдала за финалом, находясь дома. Безумно жаль, что мне не удалось выйти на корт. Капитан сборной Кэти Ринальди пригласила меня в Минск, но я осталась в США, поскольку продолжала восстановление. Кубок Федерации — командный турнир. Я приезжаю каждый раз, когда сборная нуждается во мне», — приводит слова американки пресс-служба турнира.



Маттек-Сэндс заявлена на парный матч, который состоится 22 апреля.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.