Беккер: Джокович принял правильное решение, пригласив Вайду

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер с оптимизмом смотрит на воссоединение серба Новака Джоковича с тренером Марианом Вайдой.



«По правде говоря, когда я увидел игру Джоковича в Майами, понял, что ему нужно что-то изменить. Мариан Вайда — один из лучших тренеров, с которыми мне доводилось работать. Он сотрудничал с Новаком в течение длительного времени. Джокович принял правильное решение, для него прекрасно подходит тренерский стиль Вайды. Я ждал и рассчитывал на изменения», — сказал Беккер в интервью L’Equipe.



Джокович дошёл до третьего круга на турнире в Монте-Карло, где уступил австрийцу Доминику Тиму.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?