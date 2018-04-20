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А. Зверев: мы с Гаске демонстрировали лучший теннис в напряжённые моменты игры

А. Зверев: мы с Гаске демонстрировали лучший теннис в напряжённые моменты игры
Теннис / ATP

Немец Александр Зверев (3) поделился эмоциями от выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Уроженец Гамбурга отпраздновал 21-й день рождения, одолев француза Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

«Третий сет получился очень интенсивным, несколько розыгрышей дались с большим трудом. Сложилось ощущение, что в напряжённые моменты мы демонстрировали лучший теннис. В целом я доволен своим выступлением. На трибунах была отличная атмосфера. Большинство болельщиков переживали за Гаске, но так и должно было быть, если учесть географическое положение турнира. Как бы там ни было, я доволен атмосферой на турнире», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

Если Зверев обыграет японца Кея Нисикори, то примет участие в четвёртом финале турнира серии «Мастерс».

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