А. Зверев: мы с Гаске демонстрировали лучший теннис в напряжённые моменты игры

Немец Александр Зверев (3) поделился эмоциями от выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Уроженец Гамбурга отпраздновал 21-й день рождения, одолев француза Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:2, 7:5.



«Третий сет получился очень интенсивным, несколько розыгрышей дались с большим трудом. Сложилось ощущение, что в напряжённые моменты мы демонстрировали лучший теннис. В целом я доволен своим выступлением. На трибунах была отличная атмосфера. Большинство болельщиков переживали за Гаске, но так и должно было быть, если учесть географическое положение турнира. Как бы там ни было, я доволен атмосферой на турнире», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.



Если Зверев обыграет японца Кея Нисикори, то примет участие в четвёртом финале турнира серии «Мастерс».

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.