Бушар: очень приятно вернуться в состав сборной Канады

Канадская теннисистка Эжени Бушар планирует проявить себя в матчах плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации против Украины. Первая соперница канадки – Катерина Бондаренко.



«Очень приятно вернуться в состав сборной. Я не выступала в Кубке Федерации в течение пары лет. В какой-то момент у меня всё было хорошо, я справлялась с давлением. Затем оно заметно возросло, что стало причиной возникновения проблем. Я хочу проявить себя в матчах Кубка Федерации, поскольку все ждут от меня успешного выступления», — цитирует спортсменку официальный сайт турнира.



Сборная России встретится с Латвией в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Игры состоятся 21-22 апреля в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.