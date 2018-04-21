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Стосур проиграла 210-й ракетке мира, Барти легко победила в Кубке Федерации

Стосур проиграла 210-й ракетке мира, Барти легко победила в Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборные Австралии и Нидерландов обменялись победами в первый игровой день матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации в Вуллонгонге. Лесли Керкхове оказалась сильнее Саманты Стосур со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 26-летняя голландка, занимающая 210-е место в рейтинге WТА, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, проиграв три гейма на своей подаче.

Эшли Барти разгромила Кирин Лемуан — 6:0, 6:2. Поединок продолжался 1 час 8 минут. 21-летняя Барти, входящая в топ-20, не оставила сопернице ни шанса, сделав шесть брейков при одном проигранном гейме на своей подаче.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
21 апреля 2018 года, суббота. 05:05 МСК
Саманта
Стосур
Лесли
Керкхове
5:7 6:7
Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
21 апреля 2018 года, суббота. 07:15 МСК
Эшли
Барти
Кирин
Лемуан
6:0 6:2
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