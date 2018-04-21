Стосур: может, Гаврилова бы обыграла Керкхове, но надо уважать решения капитана

Австралийка Саманта Стосур, проигравшая в рамках матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации голландке Лесли Керхове со счётом 5:7, 6:7 (1:7), рассердилась после вопроса журналиста о том, правильно ли поступила капитан сборной Австралии Алисия Молик, доверив ей место на корте.

«Что я должна ответить? Я проиграла. Не знаю, возможно, Гаврилова бы выиграла этот матч. Но решения принимает капитан, и мы должны их уважать. Я была готова играть и старалась победить. Не думаю, что кто-то может предъявить мне претензии, потому что я выложилась и отдала все силы и эмоции. Конечно, я бы хотела, чтобы результат был другим, но это спорт, тут иногда такое случается», — приводит слова Стосур официальный сайт турнира.