Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Севастова в Кубке Федерации

Сегодня, 21 апреля, в Ханты-Мансийске стартует матч плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Латвии. В первом поединке, который начнётся 12:00 по московскому времени, сыграют Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова. Все пять предыдущих очных матчей завершились в пользу Павлюченковой.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На второй поединок заявлены Екатерина Макарова и Елена Остапенко. Победитель встречи получит право сыграть во второй Мировой группе турнира в 2019 году.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.