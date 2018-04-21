Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Севастова в Кубке Федерации

Сегодня, 21 апреля, в Ханты-Мансийске стартует матч плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Латвии. В первом поединке, который начнётся 12:00 по московскому времени, сыграют Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова. Все пять предыдущих очных матчей завершились в пользу Павлюченковой.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На второй поединок заявлены Екатерина Макарова и Елена Остапенко. Победитель встречи получит право сыграть во второй Мировой группе турнира в 2019 году.