А. Зверев: в прошлый день рождения я проиграл, поэтому сейчас приятно победить

Немец Александр Зверев, переигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло француза Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:2, 7:5, рассказал, что рад одержать победу в день своего 21-летия.



«Я в прошлый свой день рождения сыграл плохо, так что приятно было исправить ситуацию и на этот раз добиться успеха в свой праздник», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.

Напомним, что в день 20-летнего юбилея Зверев в третьем круге соревнований в Монте-Карло в 2017-м уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.