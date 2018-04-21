Викмайер проиграла Ван Яфань в полуфинале WТА-челленджера в Чжэнчжоу

В Чжэнчжоу определились финалистки турнира серии WТА-челленджер с призовым фондом $ 125 тыс. Китаянка Ван Яфань (4) в полуфинале оказалась сильнее бельгийки Янины Викмайер (6) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут.

За титул 23-летняя представительница Поднебесной, занимающая 98-е место в рейтинге WТА, поспорит со своей соотечественницей Чжен Сайсай, которая во втором полуфинале, прерванном из-за дождя, победила ещё одну китаянку Хань Синьюнь.

Обладательница трофея определится завтра, 22 апреля.