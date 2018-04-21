Хачанов сыграет в паре со Шварцманом на турнире в Барселоне

В Барселоне состоялась жеребьёвка парного разряда турнира АТР-500, который пройдёт на грунте с 23 по 29 апреля. Россиянин Карен Хачанов и аргентинец Диего Шварцман в первом круге сыграют с лидерами посева поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело.

Вторыми сеяными стали финн Хенри Континен и Джон Пирс (2), которые начнут выступление встречей с индийцем Роханом Бопанной и французом Эдуардом Роже-Вассленом.

Напомним, что Хачанов в марте вместе с Андреем Рублёвым дошёл до финала турнира в Майами в паре.