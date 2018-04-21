Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Остапенко в Кубке Федерации

Россиянка Екатерина Макарова сыграет с латвийкой Еленой Остапенко во втором поединке противостояния плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Ханты-Мансийске. Встреча начнётся ориентировочно в 14:30 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами прошёл на турнире в Сиднее в текущем сезоне и завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Екатерины.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На данный момент Макарова занимает 32-е место в рейтинге WТА, а Остапенко — пятое.
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