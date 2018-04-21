Рублёв, Хачанов, Надаль и Джокович узнали потенциальных соперников в Барселоне

В Барселоне состоялась жеребьёвка одиночного разряда турнира АТР-500, который пройдёт на грунте с 23 по 29 апреля. Лидер посева испанец Рафаэль Надаль начнёт соревнования со второго круга, где сыграет либо с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером, либо со своим соотечественником Роберто Карбальес-Баэной.

Первым соперником Андрея Рублёва (13) станет победитель матча Теннис Сандгрен (США) — Малек Жазири (Тунис), а Карен Хачанов (16) поспорит за выход в третий круг с лучшим игроком в паре Леонардо Майер (Аргентина) — Миша Зверев (Германия).

Посмотреть основную сетку полностью можно на «Чемпионате».