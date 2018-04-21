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Халеп одолела Голубич в Кубке Федерации, проиграв сет 1:6

Халеп одолела Голубич в Кубке Федерации, проиграв сет 1:6
Теннис / Кубок Федерации

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп в стартовом поединке матча плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации с командой Швейцарии переиграла Викторию Голубич со счётом 6:3, 1:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Симона реализовала 4 брейк-пойнта из 9, проиграла 3 гейма на своей подаче, активно выиграла 19 розыгрышей и допустила 34 невынужденные ошибки. Виктория совершила 25 виннеров и 26 невынужденных.

Во втором поединке сыграют Ирина Бегу и Тимя Бачински. Встреча проходит в городе Клуж-Напока.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
21 апреля 2018 года, суббота. 13:05 МСК
Симона
Халеп
Виктория
Голубич
6:3 1:6 6:1
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