Надаль уверенно обыграл Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль (1) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло переиграл болгарина Григора Димитрова (4) со счётом 6:4, 6:1. 31-летний уроженец Манакора, возглавляющий рейтинг АТР, обошёлся без эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 1 гейм на своей подаче. Григор дважды подал навылет при 5 двойных.

За 76-й титул в карьере и 11-й на соревнованиях в Монте-Карло Надаль поспорит либо с японцем Кеем Нисикори (3). Финал состоится 22 апреля.