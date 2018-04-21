Бегу уверенно победила Бачински и принесла Румынии второе очко в матче КФ

Румынская теннисистка Ирина Бегу уверенно обыграла соперницу из Швейцарии Тимю Бачински со счётом 6:4, 6:1, увеличив преимущество своей сборной в матче плей-офф.



Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Бегу 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, сделала 12 виннеров и 25 невынужденных и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Бачински 2 эйса, 3 двойные, 12 ударов навылет, 36 невынужденных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



Ранее первая ракетка мира Симона Халеп победила Викторию Голубич со счётом 6:3, 1:6, 6:1. Таким образом, в воскресенье румынкам нужно выиграть один матч, чтобы в следующем сезоне гарантированно выступать в Мировой группе.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.