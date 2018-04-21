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Бегу уверенно победила Бачински и принесла Румынии второе очко в матче КФ

Бегу уверенно победила Бачински и принесла Румынии второе очко в матче КФ
Теннис / Кубок Федерации

Румынская теннисистка Ирина Бегу уверенно обыграла соперницу из Швейцарии Тимю Бачински со счётом 6:4, 6:1, увеличив преимущество своей сборной в матче плей-офф.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Бегу 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, сделала 12 виннеров и 25 невынужденных и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Бачински 2 эйса, 3 двойные, 12 ударов навылет, 36 невынужденных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Ранее первая ракетка мира Симона Халеп победила Викторию Голубич со счётом 6:3, 1:6, 6:1. Таким образом, в воскресенье румынкам нужно выиграть один матч, чтобы в следующем сезоне гарантированно выступать в Мировой группе.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
21 апреля 2018 года, суббота. 15:35 МСК
Ирина
Бегу
Тимя
Бачински
6:4 6:1
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