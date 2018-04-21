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Стивенс вывела сборную США вперёд в гостевом полуфинале КФ с Францией

Стивенс вывела сборную США вперёд в гостевом полуфинале КФ с Францией
Теннис / WTA

Американка Слоан Стивенс одержала победу в первом матче полуфинала Мировой группы Кубка Федерации, где США играет с Францией в гостях. Стивенс обыграла Полин Пармантье в двух напряжённых партиях — 7:6 (7:3), 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Стивенс 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, сделала 22 виннера и 52 невынужденные, а также использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Пармантье 1 эйс, 2 двойные, 18 ударов навылет, 53 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором матче дня Коко Вандевей сыграет с Кристиной Младенович.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. 1/2 финала
21 апреля 2018 года, суббота. 15:00 МСК
Полин
Пармантье
Слоан
Стивенс
6:7 5:7
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