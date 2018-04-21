Стивенс вывела сборную США вперёд в гостевом полуфинале КФ с Францией

Американка Слоан Стивенс одержала победу в первом матче полуфинала Мировой группы Кубка Федерации, где США играет с Францией в гостях. Стивенс обыграла Полин Пармантье в двух напряжённых партиях — 7:6 (7:3), 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Стивенс 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, сделала 22 виннера и 52 невынужденные, а также использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Пармантье 1 эйс, 2 двойные, 18 ударов навылет, 53 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.



Во втором матче дня Коко Вандевей сыграет с Кристиной Младенович.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.