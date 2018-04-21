Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Федерации /

Мертенс обыграла Паолини, Бельгия повела в гостевом матче плей-офф КФ с Италией

Мертенс обыграла Паолини, Бельгия повела в гостевом матче плей-офф КФ с Италией
Теннис / Кубок Федерации

Бельгийка Элисе Мертенс принесла первое очко своей сборной в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, обыграв итальянку Ясмине Паолини в двух партиях — 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. На счету Мертенс 2 эйса, 3 двойные ошибки, 31 удар навылет, 28 невынужденных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Паолини сделала 14 виннеров, допустила 21 невынужденную ошибку и использовала все 3 заработанных брейк-пойнта. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.

Во втором матче за право выступать в Мировой группе в следующем сезоне сыграют Сара Эррани и Элисон Ван Эйтванк.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
21 апреля 2018 года, суббота. 14:35 МСК
Ясмине
Паолини
Элисе
Мертенс
1:6 5:7
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент