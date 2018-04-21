Мертенс обыграла Паолини, Бельгия повела в гостевом матче плей-офф КФ с Италией

Бельгийка Элисе Мертенс принесла первое очко своей сборной в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, обыграв итальянку Ясмине Паолини в двух партиях — 6:1, 7:5.



Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. На счету Мертенс 2 эйса, 3 двойные ошибки, 31 удар навылет, 28 невынужденных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Паолини сделала 14 виннеров, допустила 21 невынужденную ошибку и использовала все 3 заработанных брейк-пойнта. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.



Во втором матче за право выступать в Мировой группе в следующем сезоне сыграют Сара Эррани и Элисон Ван Эйтванк.

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