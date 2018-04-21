Кужмова нанесла поражение Соболенко и сравняла счёт в матче Кубка Федерации

Словачка Виктория Кужмова сравняла счёт в гостевом матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со сборной Беларуси, одолев Арину Соболенко в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5).



Поеднинок продолжался 2 часа 26 минут. Кужмова выполнила 6 эйсов, допустила 11 двойных ошибок, 32 раза пробила навылет, сделала 47 невынужденных и использовала 3 брейк-пойнта из 14. На счету Соболенко 9 подач навылет, 1 двойная, 23 виннера, 59 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



В первом матче Александра Саснович переиграла Яну Чепелову — 7:6 (8:6), 7:5. Напомним, победившая в этом противостоянии сборная будет выступать в Мировой группе в 2019 году.

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