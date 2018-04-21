Кудерметова вышла во второй круг квалификации турнира в Штутгарте

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд квалификации турнира в Штутгарте (Германия), уверенно обыграв чешку Петру Крейсову — 6:2, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Крейсовой 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Эйсов у чешской теннисистки не было.



Во втором круге Кудерметова сыграет с Се Шувэй (4) из Китайского Тайбэя, которая нанесла поражение немке Катарине Герлах (WC) со счётом 2:6, 7:5, 6:2.