Видеообзор матча Квитова — Гёргес в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации

Петра Квитова уверенно победила Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:2 в первом матче полуфинального противостояния первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Чехии, которое проходит в Штутгарте. Встреча продолжалась ровно час. 28-летняя уроженка Биловца, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, сделала 4 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, совершила 15 виннеров и 11 невынужденных ошибок. Юлия активно выиграла 10 розыгрышей при 23 собственных неточностях.



Затем Каролина Плишкова нанесла поражение Анжелике Кербер, закрепив успешный старт своей команды. Теперь чешкам нужно выиграть один матч в воскресенье, чтобы выйти в финал.



Посмотреть видеообзор матча Квитова — Гёргес можно на «Чемпионате».

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.