Кирьос не сыграет на турнирах в Эшториле и Мадриде

Австралиец Ник Кирьос сообщил, что он не сыграет на турнире ATP 250 в Эшториле и «Мастерс 1000» в Мадриде в связи с уколом кортизона в беспокоящий его локоть.



«Как известно большинству из вас, с момента матча Кубка Дэвиса с Германией в Брисбене у меня были проблемы с травмой локтя. Я сделал всё что мог, чтобы восстановиться естественным путём, отдыхая, проводя различные процедуры. Тем не менее я по-прежнему мучаюсь от боли и не могу играть на уровне, близком к тому, чтобы соревноваться на крупных турнирах.



Я последовал совету своего физиотерапевта и других врачей, и мне сделали инъекцию кортизона непосредственно в локоть. Это означает, что я не смогу выступить ни в Эшториле, ни в Мадриде, и это меня очень сильно расстраивает. Мне нравится играть в Эшториле. Там я впервые вышел в финал ATP, а португальские болельщики просто великолепны. Там роскошная организация, и я желаю им всего самого хорошего. Планирую вернуться в Эшторил в 2019-м. Мне жаль, что я подвёл своих фанатов в Эшториле и Мадриде, но мне нужно привести локоть в порядок, чтобы выступать на требуемом уровне. Надеюсь, вы меня поймёте. Спасибо за поддержку», — написал Кирьос в своём «твиттере».