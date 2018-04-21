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Шарапова сыграет с Гарсией в первом круге турнира в Штутгарте

Шарапова сыграет с Гарсией в первом круге турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт турнира. На соревнованиях, которые пройдут с 23 по 29 апреля, у первых четырёх сеяных — Симоны Халеп, Гарбинье Мугурусы, Элины Свитолиной и Елены Остапенко — соперниц по первому кругу нет.

Дарья Касаткина сразится с Магдаленой Рыбариковой за право стать первой соперницей Халеп на этом соревновании. Мария Шарапова (WC) в первом круге сыграет с Каролин Гарсией (6). Анастасия Павлюченкова, которая сейчас играет за сборную России против сборной Латвии в Ханты-Мансийске, в первом раунде встретится с Мэдисон Кис.

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