Шарапова сыграет с Гарсией в первом круге турнира в Штутгарте

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт турнира. На соревнованиях, которые пройдут с 23 по 29 апреля, у первых четырёх сеяных — Симоны Халеп, Гарбинье Мугурусы, Элины Свитолиной и Елены Остапенко — соперниц по первому кругу нет.



Дарья Касаткина сразится с Магдаленой Рыбариковой за право стать первой соперницей Халеп на этом соревновании. Мария Шарапова (WC) в первом круге сыграет с Каролин Гарсией (6). Анастасия Павлюченкова, которая сейчас играет за сборную России против сборной Латвии в Ханты-Мансийске, в первом раунде встретится с Мэдисон Кис.