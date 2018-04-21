Надаль оказался в одной четверти с Нисикори и Джоковичем в Барселоне

Стала известна основная сетка соревнований категории ATP 500 в Барселоне (Испания), которые пройдут с 23 по 29 апреля. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Первый номер мирового рейтинг-листа и действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль в третьем круге может сыграть с японцем Кеем Нисикори (14), с которым они встретятся также в воскресенье, в финале «Мастерс 1000» в Монте-Карло. В четвертьфинале оппонентом Надаля может стать Новак Джокович (6, WC). Отметим, что в Барселоне все 16 сеяных получают пропуск во второй круг без игры.



Карен Хачанов (16) в стартовом матче сыграет либо с Мишей Зверевым, либо с Леонардо Майером. В третьем круге Хачанов может встретиться с Давидом Гоффеном (4). Андрей Рублёв (13) стартует с поединка против Тенниса Сандгрена либо Малека Жазири, а в случае победы может сыграть с Григором Димитровым.