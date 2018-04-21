Павлюченкова: лично я ехала в Ханты-Мансийск на войну, на бой

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над латвийкой Анастасией Севастовой в стартовом матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Ханты-Мансийске со счётом 6:3, 2:6, 6:4.



«Справиться с проигрышем второго сета и продолжить борьбу было очень важно. Ощущения просто невероятные! Мне так хотелось выиграть сегодня и для себя, и для команды. К тому же я просто люблю выигрывать. Я счастлива, что всё получилось. Публика здесь очень интеллигентная. Не очень громкая, не агрессивная, но это неплохо, потому что иногда большое количество шума отвлекает.



Во втором сете было тяжело найти баланс. Я не хотела чересчур активно играть и отдавать Анастасии лёгкие очки на своих ошибках, поэтому было тяжело найти баланс во втором сете. Я вроде бы нашла уверенность и свою игру, но немного увлеклась попытками сыграть поосторожнее. Благодаря этому Анастасия взяла инициативу в свои руки. Ничего не поделаешь, Севастова очень хороша на грунте.



Я думаю, что переломный момент был при счёте 2:1 в третьем сете. Я взяла свою подачу, хотя у меня был небольшой спад. Чувствовала, что не идёт игра, что я не могу найти свой теннис после первого сета, не могу взять инициативу в свои руки. Тот гейм был очень важен. Я смогла достаточно легко его взять, и это дало мне подъём для дальнейшей борьбы. С новым капитаном на корте всё идёт хорошо. Дмитрий Турсунов тоже помогает. Пока всё здорово.



Дали ли дополнительные дни подготовки на корте преимущество, ещё неясно. Посмотрим, что будет дальше. Но мы всегда собираемся за неделю до матча. Мы все хорошо тренировались и хорошо готовились. Мы очень настроены на борьбу, потому что у нас не такая известная команда, как у Латвии. Но мы все достаточно хорошо друг друга знаем, и все друг против друга уже играли. Мы знаем, чего ожидать, и готовы к следующим матчам. Команда Латвии очень непростая, и всем нам будет тяжело. Лично я ехала сюда на войну, на бой. Я знала, что это очень важный матч и будет тяжело. Нужно вырывать каждое очко и драться за них», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт ФТР.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.