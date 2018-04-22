Бушар обеспечила сборной Канады равенство после первого дня плей-офф КФ

Сборная Канады закончила первый день матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со сборной Украины вничью — 1-1.



В стартовом поединке Бьянка Андрееску заменила получившую травму Франсуазу Абанду и вышла на корт против Леси Цуренко, однако в итоге сама снялась с матча, уступая со счётом 6:4, 3:6, 0:4. Девушки провели на корте 2 часа 1 минуту. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Андрееску 2 эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.



Во втором матче дня Эжени Бушар одержала победу над Катериной Бондаренко — 6:2, 7:5. Этот поединок продолжался 1 час 40 минут. Бушар 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Бондаренко 13 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Эйсов у неё не было.



В воскресенье Бушар должна сыграть с Цуренко, а Абанда — с Бондаренко. Четвёртый игрок сборной Канады — Габриэла Дабровски, специализирующаяся на парном разряде.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.