Надаль: до счёта 4:4 первый сет с Димитровым был очень тяжёлым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале «Мастерс 1000» в Монте-Карло со счётом 6:4, 6:1.



«Думаю, я играл уверенно. Первый сет до счёта 4:4 был очень тяжёлым, мы провели много напряжённых геймов. Перед этим, при 3:1, я провёл очень плохой гейм, и он отыгрался. Мне немного повезло, что при 4:5 он сделал две двойные и сорвал один удар справа. Это дало мне преимущество, и я завершил партию в свою пользу. Во втором сете он стал допускать больше ошибок, чем обычно, а я играл стабильно — вот и всё.



Финал будет тяжёлым, как и должно быть на „Мастерс 1000“. Кей — отличный теннисист, мы с ним провели много хороших матчей друг против друга. Мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы победить. Это будет важный матч для меня. В любом случае здорово, что я смог провести четыре матча подряд, вернуться в тур на хорошей ноте», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.