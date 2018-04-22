Нисикори: уверен, что можно найти способ победить Надаля на грунте

Японец Кей Нисикори, одолевший немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (3:6, 6:3, 6:4), поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в финале соревнований.



«В финале у меня будет совсем другой соперник. Он просто нереально доминирует на этой неделе. Это будет очень тяжёлый матч. Думаю, что я прибавляю от игры к игре. Сейчас чувствую себя очень уверенно.



Рафа очень, очень сильно бьёт по мячу, особенно слева — но и бэкхенд опасен. Однако я уверен, что можно найти способ победить его на грунте. Правда, на этой неделе задача выглядит тяжёлой. Конечно, на грунте он настоящий король. Надеюсь, в финале мне удастся показать хороший теннис», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.