Димитров: надеюсь, ещё настанет день, когда смогу победить Надаля на грунте

Болгарин Григор Димитров поделился эмоциями после поражения от испанца Рафаэля Надаля (4:6, 1:6) в полуфинале «Мастерс 1000» в Монте-Карло.



«Я ненавижу проигрывать, но из поражений можно выносить ценные уроки. Я позитивный человек, даже сейчас улыбаюсь, хотя глубоко внутри мне больно. Я правда терпеть не могу поражения, но это жизнь. Надеюсь, ещё настанет тот день, когда я смогу сделать это, смогу победить его на этом покрытии.



Вернувшись домой, я наверняка буду обдумывать и даже выписывать, что мог сделать лучше. Также я сделаю список того, чем доволен, и список целей на ближайшие три — четыре дня. После этого буду двигаться дальше.



В целом я хорошо начал грунтовый сезон. Просто он слишком хорош на грунте, и с тактической, и со всех остальных точек зрения. Не думаю, что я плохо начал матч, но, к сожалению, мне не удалось удерживать необходимый темп, интенсивность игры на протяжении всего поединка», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.