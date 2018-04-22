Надаль обновил свой рекорд по количеству выигранных сетов на грунте подряд

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обновил свой рекорд, выиграв 33 сета на грунте подряд. 19 партий подряд Надаль взял на «Ролан Гаррос» — 2017 (Пабло Карреньо-Буста в четвертьфинале снялся в начале второй партии, и, соответственно, там Надаль успел выиграть только один сет). В этом году Рафаэль выиграл 6 сетов в четвертьфинале Мировой группы Кубка Дэвиса и ещё 8 сетов в Монте-Карло.



Предыдущий рекорд испанского теннисиста составлял 32 партии на грунте подряд. Та серия началась с полуфинала «Мастерса» в Мадриде-2010 против Николаса Альмагро, а завершилась в полуфинале Монте-Карло — 2011 против Энди Маррея, который выиграл у Надаля второй сет.

