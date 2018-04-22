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Барти вывела сборную Австралии вперед в матче плей-офф Кубка Федерации

Барти вывела сборную Австралии вперед в матче плей-офф Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

В третьем матче плей-офф Мировой группы австралийка Эшли Барти сыграла с голландкой Лесли Керкхове и победила в двух сетах со счётом 6:4, 6:2, выведя свою сборную вперёд со счётом 2-1.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. За это время Барти реализовала 4 брейк-пойнта из 7, сделала 8 эйсов и допустила 1 двойную ошибку. Керкхове реализовала 1 брейк-пойнт из 6, ни разу не подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.

В четвёртом матче противостояния австралийка Дарья Гаврилова сыграет с голландкой Кирин Лемуан.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. Плей-офф
22 апреля 2018 года, воскресенье. 05:00 МСК
Эшли
Барти
Лесли
Керкхове
6:4 6:2
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