Конта вывела сборную Великобритании вперёд в матче КФ, обыграв Осаку

Британка Йоханна Конта вывела свою сборную вперёд в гостевом матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со сборной Японии, обыграв Наоми Осаку в двух партиях — 6:3, 6:3. Встреча проходит в Мики (небольшой городок с населением меньше 100 тыс.) на харде в зале.



Поединок продолжался 1 час 15 минут. Конта 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Осаки 8 эйсов, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



Таким образом, Великобритании осталось одержать одну победу, чтобы выступать во Второй мировой группе в следующем году. В четвёртом поединке Хитер Уотсон играет с Куруми Нарой, а на пару заявлены Анна Смит и Габриэлла Тэйлор против Макото Ниномии и Мию Като — однако если парный матч будет решающим, то там наверняка произойдут замены.