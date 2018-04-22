Нара сравняла счёт в матче плей-офф второй Мировой группы КФ с Великобританией

Японка Куруми Нара сравняла счёт в домашнем матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со сборной Великобритании, обыграв Хитер Уотсон в двух партиях — 7:6 (9:7), 6:4.



Поединок продолжался 1 час 47 минут. Нара дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Уотсон 3 эйса, 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.



Отметим, что Великобритания произвела замену на ставший решающим парный матч, заявив Уотсон и Йоханну Конту. От Японии заявлены Мию Като и Макото Ниномия, которые специализируются на игре в парном разряде.