Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Остапенко в Кубке Федерации

В третьем поединке матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Латвии в Ханты-Мансийске Анастасия Павлюченкова встретится с Еленой Остапенко. Игра начнётся в 11:00 по московскому времени. Единственная предыдущая встреча между ними осталась за чемпионкой «Ролан Гаррос — 2017» — Елена выиграла на траве в Бирмингеме-2016 в двух партиях.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



На второй матч дня заявлены Екатерина Макарова и Анастасия Севастова. Победитель встречи получит право сыграть во второй Мировой группе турнира в 2019 году.