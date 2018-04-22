Видеообзор полуфиналов турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль (1) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» Монте-Карло победил болгарина Григора Димитрова (4) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

За 76-й титул в карьере и 11-й на данных соревнованиях Надаль поспорит с японцем Кеем Нисикори, который во втором полуфинале оказался сильнее немца Александра Зверева (3) — 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут.

Финальный матч состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 15:30 по московскому времени.