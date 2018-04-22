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Видеообзор полуфиналов турнира в Монте-Карло

Видеообзор полуфиналов турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль (1) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» Монте-Карло победил болгарина Григора Димитрова (4) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

За 76-й титул в карьере и 11-й на данных соревнованиях Надаль поспорит с японцем Кеем Нисикори, который во втором полуфинале оказался сильнее немца Александра Зверева (3) — 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут.

Финальный матч состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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