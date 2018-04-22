Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Севастова в Кубке Федерации

В четвёртом поединке матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Латвии в Ханты-Мансийске Екатерина Макарова сыграет с Анастасией Севастовой. Поединок начнётся приблизительно в 13:00 по московскому времени.



По личным встречам Макарова ведёт со счётом 3:0, но все они проходили не на грунте, а на харде. В последний раз Екатерина обыграла Анастасию в первом круге турнира в Дубае — 2018.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



Победитель встречи между Россией и Латвией получит право сыграть во второй Мировой группе турнира в 2019 году.

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