Япония победила Великобританию и сыграет во второй Мировой группе КФ в 2019 году

Сборная Японии завоевала право сыграть во второй Мировой группе в 2019 году, выиграв домашний матч плей-офф у сборной Великобритании — 3-2. В решающем парном матче Мию Като и Макото Ниномия одержали волевую победу над Йоханной Контой и Хитер Уотсон — 3:6, 6:3, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 11 минут. Японские теннисистки сделали 3 эйса, допустили 4 двойные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету британок 6 подач навылет, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Британки следующий сезон, как и нынешний, проведут в первой европейско-африканской группе.
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