Сборная России в КФ отыгрывалась со счёта 1-2 в 5 матчах из 14

С 1997 года сборная России проводит 50-ю встречу в пятиматчевом формате в рамках Кубка Федерации. В предыдущих встречах после третьей одиночки в 14 случаях (28,57 %) россиянки уступали со счётом 1-2. В 5 случаях из них (35,7 %) российской команде в итоге удавалось одержать волевую победу со счётом 3-2.



Напомним, что сборная Латвии повела у сборной России со счётом 2-1 в плей-офф второй Мировой группы в Ханты-Мансийске. В четвёртом поединке Екатерина Макарова сыграет с Анастасией Севастовой, а в случае победы россиянки решающей будет парная встреча.