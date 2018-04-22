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Сборная России в КФ отыгрывалась со счёта 1-2 в 5 матчах из 14

Сборная России в КФ отыгрывалась со счёта 1-2 в 5 матчах из 14
Теннис / Кубок Федерации

С 1997 года сборная России проводит 50-ю встречу в пятиматчевом формате в рамках Кубка Федерации. В предыдущих встречах после третьей одиночки в 14 случаях (28,57 %) россиянки уступали со счётом 1-2. В 5 случаях из них (35,7 %) российской команде в итоге удавалось одержать волевую победу со счётом 3-2.

Напомним, что сборная Латвии повела у сборной России со счётом 2-1 в плей-офф второй Мировой группы в Ханты-Мансийске. В четвёртом поединке Екатерина Макарова сыграет с Анастасией Севастовой, а в случае победы россиянки решающей будет парная встреча.

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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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